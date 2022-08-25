Melih Gökçek Gülşen'i hedef gösterip tutuklanmasını istemişti

Şarkıcı Gülşen sahnede "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözlerini söylemişti. Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada gündem olurken AKP'li Melih Gökçek İmam Hatiplilere çağrıda bulundu.

AKP'li Gökçek, "Bütün İmam Hatipli kardeşlerim, Gülşen hakkında tek tek suç duyurusunda bulunun" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda verdiği konser sırasında çekilen bir görüntüde, Gülşen'in bir kişiyle ilgili olarak "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor herhalde" dediği görüldü.

Gülşen'in bu sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar Gülşen'in tek bir kişi üzerinden tüm İmam Hatiplileri hedef almasının yanlış olduğunu dile getirdi.

İMAM HATİPLİLERE SESLENDİ

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de konuyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

İmam Hatiplilere seslenen Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün İmam Hatipli Kardeşlerime çağrı. Bu Gülşen (Gülşen Bayraktar Çolakoğlu) hakkında tek tek hem duyurusunda bulunun. Hem tazminat davası açın. Kesinlikle üşenmeyin. Bu ahlaksızlara ders verilmeli ki başkalarına ibret olsun. Gönüllü avukatlar tweet alemine adres verilmeli."

Gökçek'in paylaşımı şöyle:

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen hakkında imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.