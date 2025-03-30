Gülşen'in ardından Şevval Sam da sitem etti! Bu bayramı kutlamayacağım

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gülşen'in ardından Şevval Sam da sitem etti! Bu bayramı kutlamayacağım

Ünlü şarkıcı Gülşen'den sonra Şevval Sam da bayrama dair yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Şevval Sam bu bayramı kutlamayacağını söyleyerek sosyal medya hesabından sitem etti.

Protestolarda çok sayıda öğrencinin gözaltına alınmasına ünlü isimleri isyan ettirdi. Ünlü şarkıcı Gülsen bu bayrama buruk gireceğini söylerken Şevval Sam da kutlamayacağını belirtti.

Ünlü isim sosyal medya hesabından, "Ben bir anne olarak, çocukların gördüğü muameleye bir son verilmeden, bir vatandaş ve vatansever olarak bu haksız ve hukuksuz süreç son bulmadan, bir özgürlükçü ve yaşam hakkı savunucusu olarak insan hakları ihlalleri bitmeden, bu bayramı bayram olarak kutlayamayacağımı üzülerek paylaşıyorum sizlerle… Kalbimde güzel günlerin umudunu yaşatmaya çalışmam, Türkiye Cumhuriyeti Gençleri’ne güveniyor olmamdandır. Çünkü yüzyıl önce emanet edildi bu ülke onlara… Nice bayramlar kutlayacağız çocuklar" ifadelerini kullandı.

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