﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi

Şarkıcı Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmıştı. Gülşen’in bu sözlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Gülşen bu gün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesine gelerek ifade verdi. Buradaki işlemlerin ardından Gülşen Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayına sevk edilirken, ona eşlik eden eşi Ozan Çolakoğlu ise, emniyet çıkışında görüntülendi. Ozan Çolakoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakarak, aracıyla adliyeye doğru hareket etti.