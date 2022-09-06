﻿Flaş... Flaş... Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Şarkıcı Gülşen geçtiğimiz hafta nisan ayında verdiği bir konserinde ekip arkadaşıyla şakalaşırken söylediği sözler nedeniyle tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine konulmuş, dört günlük tutukluluk süresinin ardından ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

Gülşen hakkında hazırlanan iddianamede bir yıldan üç yıla kadar hapsi istemi bulunmaktaydı. İddianamede müşteki (şikayetçi) sıfatıyla bulunan 702 kişi ve kurum bulunmaktaydı.

Gülşen'in hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu.

Tele1'den alınan bilgilere göre; şarkıcı Gülşen'in 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.