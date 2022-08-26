İşte Gülşen'in tutuklanma gerekçesi. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı

Şarkıcı Gülşen, son dönemde giydiği sahne kıyafetleriyle önce hedef gösterildi ardından aylar önce verdiği konserinde imam hatipliler ile ilgili söylediği sözlerle gündeme getirildi sonrasında soruşturma başlatılarak ifadesinin ardından tutuklandı.

Gülşen "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı.

İmam hatiplilere yönelik sözleri gerekçe gösterilerek hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, savcılık işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'nce, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gazeteci Alican Uludağ, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle hedef gösterildikten hakkında soruşturma başlatılan ve tutuklanan şarkıcı Gülşen ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Uludağ, "Tutuklama gerekçesini bakar mısınız: “Olumsuz yorumlar...” ifadelerini kullandı.

Alican Uludağ'ın paylaşımı şöyle:

Tutuklama gerekçesini bakar mısınız: “Olumsuz yorumlar...”

Tüm dosya kapsamından anlaşıldığı üzere; Şüphelinin üzerine atılı bulunan Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçunu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin mevcut olduğu (şüphelinin konser sırasında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor. " şeklindeki beyanına ilişkin görüntü kaydı ve dökümü. Şüphelinin bu konuşmasına ilişkin video kaydının bir çok hesap ve grup tarafından olumsuz yorumlar ile bir çok defa paylaşıldığına dair 25/08/2022.16:18 tarih ve saatli video çözümleme ve açık kaynak araştırma raporu). suçun yasal alt ve üst sınırı dikkate alındığında adli kontrol hükümlerinin tersiz kalacağının anlaşılması. Bu anlamda tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı değerlendirilmekle şüphelinin CMK.100 ve devamı maddeleri uyarınca TUTUKLANMASINA.