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  • Gülşen'in tutuklanması için bakın ne yazdı. En baş yandaş yazar Mehmet Barlas da konuya dahil oldu

Gülşen'in tutuklanması için bakın ne yazdı. En baş yandaş yazar Mehmet Barlas da konuya dahil oldu

Şarkıcı Gülşen’in tutuklanmasıyla ilgili hükümete yakınlığı ile bilinen Sabah yazarı Mehmet Barlas dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 10:11
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Gülşen'in tutuklanması için yandaş yazar Mehmet Barlas bakın ne yazdı

Gülşen'in tutuklanması için bakın ne yazdı. En baş yandaş yazar Mehmet Barlas da konuya dahil oldu
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İktidara yakın Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas Şarkıcı Gülşen’in tutuklanması ilgili bir yazı kaleme aldı. Barlas, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere aylar önce söylediği sözlere tepki gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Devamında ise Barlas, zaten İmam Hatip Mezunları Derneği’nin de yerinde bir basın açıklaması yayınladığını söyleyerek, “İyi de apar topar gözaltı kararı aldırıp evinden kadını mevcutlu şekilde adliyeye getirerek tutuklamak nedir, anlayabilen var mı? Saçmalayan herkesi tutuklayacak mıyız? Bırakın cezasını toplum versin.." diye yazdı.

Gençlik festivallerinin yasaklanmasını da değinen Barlas, organizasyon firmasının inatlaşması sonucunda üst üste konserlerin iptal edildiğini vurguladı.

Barlas, Türkiye'de her yaz yüzlerce festival düzenlenirken 2-3 festivalin yasaklanması nedeniyle "insanların yaşam tarzına müdahale" algısı oturtulmaya çalışıldığını belirtti.

Devamında Barlas, “Belki de cumhuriyet tarihinin en kritik seçimlerine hazırlanan Türkiye'nin gündemi iptal edilen festivaller, tutuklanan densiz bir sanatçı olmamalı..." ifadelerini kullandı.

GÜLŞEN İMAM HATİP SÖZLERİ NEDENYİLE TUTUKLANDI

Ünlü şarkıcı Gülşen’in geçen nisanda verdiği bir konserde, “İmam hatipte okumuş. Sapıklığı oradan geliyor” demiş, video dün sosyal medyada yayınlanmaya başlamıştı. Kime söylendiği belli olmayan söz konusu ifade için Gülşen'e Twitter’da ‘#GülşenTutuklansın’ diye etiket açılmıştı. Gülşen, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Gülşen'in çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Şarkıcı Gülşen Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.

Sahnede yaptığı bir espri nedeniyle hedef gösterilen şarkıcı Gülşen adliyeye sevk edildi. Gülşen, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak ”Üzgünüm incinen herkesten özür diliyorum. Daha başka bir dil bulmalıydım, bulacağım” dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’mız tarafından Gülşen isimli şarkıcının sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup kolluk görevlilerine, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’mızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.”

Gülşen’in tutuklanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

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Karadenizli
26.08.2022 14:27
Vay be... Mehmet Barlas bile utanmış ama bu hukuk garabetine ortak olanlar ne zaman utanacak hep birlikte göreceğiz...  
 
CAHİL YÖNETİCİLERİN çarkı`cahillerin çalışmayan kafalarıyla döner
26.08.2022 12:39
"Kuran kurslarında erkek çocuklarına tecavüz edildiğinde, o dönemki Aile Bakanı 'Bir kereden bir şey olmaz' tarzında açıklama yaptığında, o bakanı ayıplasaydınız, hatta lanetleseydiniz belki bu gün gö  
 
Yurttaş
26.08.2022 12:22
Bir Dost , 45 cocuk tecavuz edilirken yurtlarda baski ya dayanayip intihar eden çocuklarımız varken,Araclarda uyusturucu cekmek ."Çocukların için " güzel örnek oluyorken bu mu ahlaksızlık.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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