Gülseven ailesini binlerce kişi yalnız bırakmadı! Taziyenin 3'üncü gününde mevlit okutuldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gülseven ailesini binlerce kişi yalnız bırakmadı! Taziyenin 3'üncü gününde mevlit okutuldu

Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven için İstanbul ve Diyarbakır'da taziyelerin üçüncü gününde mevlit okutuldu. Gülseven ailesini sevenleri yalnız bırakmadı. Taziyeye siyasetçiler, STK temsilcileri, kanaat önderleri ile çok sayıda iş insanı katıldı.

Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in babası Hasan Gülseven 7 Şubat tarihinde yaşamını yitirdi. Hasan Gülseven için Diyarbakır'ın Bismil ilçesi ile İstanbul'da 3 gün taziye kuruldu. Taziyelerin 3'üncü gününde Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okutuldu, yemek verildi.

MEVLİTE 3 BİNİ AŞKIN KİŞİ KATILDI!

Bismil'deki mevlit programına 3 bini aşkın kişi katılım gösterdi. Diyarbakır ve bölgenin önde gelen siyasetçileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve iş insanları Gülseven ailesini yalnız bırakmadı.

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MEVLİT OKUTULDU

İstanbul'daki taziye ise 3 gün boyunca bir otelde gerçekleştirildi. Burada da taziyenin 3. gününde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu. Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven taziyeleri kabul etti.

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Siyasetçiler, bürokratlar, ülkenin önde gelen iş insanları, aile dostları ve Gülseven Medya Grubu çalışanları aileyi yalnız bırakmadı. Mevlit programına da çok sayıda kişi katılım gösterdi.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE TELEFONU

Gülseven ailesinin önemli isimlerinden Hasan Gülseven'in hayatını kaybetmesinden sonra MHP lideri Devlet Bahçeli Gülseven Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'i telefonla arayarak taziye dileklerini iletti. Bahçeli'nin tedavi gördüğü hastaneden Necat Gülseven'i arayıp başsağlığı iletmesi aile fertlerini duygulandırdı.

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Gülseven ailesini binlerce kişi yalnız bırakmadı! Taziyenin 3'üncü gününde mevlit okutuldu
Gülseven ailesini binlerce kişi yalnız bırakmadı! Taziyenin 3'üncü gününde mevlit okutuldu