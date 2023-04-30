Gülsüm ne demek? Gülsüm isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Gülsüm de son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Gülsüm ne demek? Gülsüm isminin anlamı nedir?