Gülsüm adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Gülsüm isminin anlamını araştırıyor. Peki, Gülsüm ne demek? Gülsüm isminin anlamı nedir?
GÜLSÜM NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Gülsüm ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir:
- Yuvarlak, dolgun yüzlü güzel.
- Muhammed'in kızlarından birinin adı.
- Onurlandırılmış, şerefli kılınmış.
GÜLSÜM İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Gülsüm ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gülsüm adını koymak caizdir.
GÜLSÜM İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?
Gülsüm adındakiler hayata iyimser bir gözle bakar. Çevresindekiler üzerinde ilham yaratır.
Gülsüm isimli kişilerin kelimelerle arası oldukça iyidir, bu yüzden yazı ve konuşma becerileri gelişmiştir.
Şarkı söyleme, öğretmenlik gibi mesleklerde başarılı olabilirler.