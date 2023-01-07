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Gültekin Uysal'dan bakanlık iddialarına çok net yanıt

DP lideri Gültekin Uysal, partisine bir bakanlık verildiği iddialarını net bir şekilde yalanladı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 17:15
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Gültekin Uysal bakanlık iddialarına çok net yanıt verdi

Gültekin Uysal'dan bakanlık iddialarına çok net yanıt
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Demokrat Parti (DP) lideri Gültekin Uysal, Altılı Masa toplantısında partisine yalnız Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verildiği iddialarını yanıtladı. Uysal, “Safsatadan ibaret. Ne şahıslarımız ne partilerimiz için birinci önceliğimiz bu tür meseleler değildir. Böyle bir şey ne konuşuldu ne tartışıldı" diye konuştu.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, ziyaret sebebi ile geldiği İzmir’de gençlerle buluştu.

Gençlerle gerçekleştireceği program öncesinde gazetecilere bir takım açıklamalar yapan Uysal, “Bugün İzmir’de partimizin 77’nci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Milletimizin önünde kara örtünün kalkması, yeniden işleyen bir demokrasi, yeniden işleyen bir hukuk düzeni kurulması adına bir mücadelenin içerisindeyiz. Bu noktada ya otoriter bir rejimden yana tercihin konacağı ya da tarihi yürüyüşüne devam ederek demokrasimi, hürriyet alanlarımızı, ekmeğimizi büyüteceğimiz yeni bir dönem olur” şeklinde konuştu.

‘SAFSATADAN İBARET'

Basın mensuplarının 6’lı masa toplantısında Demokrat Parti’ye sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verildiğine yönelik iddialar olduğu sorusu üzerine Uysal şunları söyledi:

“Safsatadan ibaret. Hiçbir şey konuşulmadı. Bu tür spekülasyonları da konuşulmamış meseleleri de kamuoyunun önünde sanki bu kadar bir araya gelmiş siyasi partinin meselesi buymuş gibi takdim edilmesini doğru bulmuyorum. Çok şık da bulmuyorum.

Bir büyük meselemiz var; Türkiye’nin, insanlarımızın derinden nefes alabilmesi. Ne şahıslarımız ne partilerimiz için birinci önceliğimiz bu tür meseleler değildir. Türkiye’nin can alıcı, can yakıcı meseleleri var. Boğulmaya çalışılan demokrasisi var." (DHA)

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Sühan Güneş
7.01.2023 17:29
başbakan olamazsın. Çünkü önce Mansur Yavaş, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu var. Bu yüzyılda mantıksız ibadetler de yapmayın. Herkes neye inanacağını biliyor.  
 
SORUN ETMEDİK İNANMADIK.
7.01.2023 17:21
BAKANLIK TEKLİF EDİLSEDE ASLA KABUL ETMYECEGİNE İNANDIGIMIZ İÇİN  
 
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