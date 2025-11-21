"Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm sürecine yönelik TBMM'de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 18'inci defa toplanıyor.

Komisyon gündeminde terör örgütü PKK'nın kurucusu ve vatana ihanetten hüküm giymiş Abdullah Öcalan ile görüşme kararı olacağı tahmin ediliyor.

İmralı Adası'na gidilmesi gündemde çok fazla yer alarak tartışılırken komisyondan bir siyasi parti rest çekti.

GÜLTEKİN UYSAL RESTİ ÇEKTİ

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı yazılı açıklamada adaya gidilmesi durumunda komisyondan çekileceklerini duyurdu.

Uysal, açıklamasının ilgili kısmında "Şimdi bu komisyon şayet terörist başının ayağına gitmek, dahası Milletin verdiği temsil vazifesi dolayısıyla bir nevi Milleti de kendi evladının katilinin, bir hainin ayağına götürmek gibi bir karar alırsa komisyondan çekileceğimizi beyan ve ilan ederiz" ifadelerini kullandı.

DP lideri Uysal'ın açıklamasının tamamı şöyle:

PKK Terör Örgütünün 40 yılda başaramadığını AKP-MHP ortaklığı başardı!

Terörist Öcalan AKP ve MHP eliyle Kürt kökenli vatandaşlarımızın tek meşru temsilcisi haline getirildi. Milletimizden ve Partimizden aldığımız yükümlülük ve yetki ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetleme vasfına da uygun biçimde Türk Milletinin vicdanı ve tavrını temsil etmek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğine, birliği ve bütünlüğüne yönelecek tehditlere karşı hazır ve hazırlıklı bulunmak saikiyle bu komisyonda bulunmuştuk.

Şimdi bu komisyon şayet terörist başının ayağına gitmek dahası Milletin verdiği temsil vazifesi dolayısıyla bir nevi Milleti de kendi evladının katilinin, bir hainin ayağına götürmek gibi bir karar alırsa komisyondan çekileceğimizi beyan ve ilan ederiz. Bu topraklarda birlikte yaşamanın asıl güvencesi, aidiyeti etnik ya da mezhebi temelde tanımlamak değil, hukuk ve vatandaşlık bağıyla tanımlayan anayasal düzendir. İşte bu anlayışla her bulduğumuz kürsüde Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hukukunu korumak için mücadele ettiğimiz gibi millî egemenliğin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da bu bilinçle sorumluluğumuzu yerine getireceğimizi ifade etmiştik.

İşte buradan hareketle, kırk yıldır katliamlar ve terör eylemleri ile başta Kürt kökenli vatandaşlarımız olmak üzere on binlerce vatandaşımızın, askerin, polisin, öğretmenin, kundaktaki bebeklerin katili, eli kanlı bir örgütün elebaşının Kürt halkına hami edilmesine, tek meşru temsilci haline getirilmesine ve adeta kırk yıllık terör yöntemlerinin devletin hilafına, bölücülüğün tarafına bir kazanım gibi gösterilmesine itiraz ediyoruz.

AKP iktidarı ve ortağı MHP’nin içlerinden attıkları “bir dönem daha” sloganı çerçevesinde AKP’nin kaybettiği oyları, Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bekasını hiçe sayarak başka çevrelerden kazanma çabasına, bu çerçevede PKK Terör Örgütünün ve Terörist başı Öcalan’ın Kürt kökenli vatandaşlarımızın tek temsilcisi ve hamisi haline getirilmesine de şiddetle karşıyız.

Milli Egemenliğin yaralanması, Milli vicdanın sakatlanmasına sebep olacak muhtemel böyle bir karar sonrası komisyondan çekilme tavrımızla, AKP-MHP-DEM ve PKK eliyle yürütülen ve siyasal hesaplarla buna destek verenlere, diğer siyasi partilere ve çevrelere karşı mücadelemiz devam edecektir. Bu beyan mücadelemizin devam edeceğine dair kararlılığın ilanıdır.