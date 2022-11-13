﻿Gültekin Uysal: Umuyoruz ki Türkiye, yakın geçmişte acı ile tecrübe ettiği günleri ve anları bir kez daha yaşamaz

Gültekin Uysal, İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde bugün saat 16:20’de meydana gelen ve nedeni henüz belirlenemeyen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabında bir mesaj yayınladı. Uysal’ın mesajı, şöyle:

“İstiklâl Caddesi'nde gerçekleşen patlamada yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Umuyoruz ki Türkiye, yakın geçmişte acı ile tecrübe ettiği günleri ve anları bir kez daha yaşamaz!”