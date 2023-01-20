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Gültekin Uysal: Bu 20 yıllık döneme ‘Cumhuriyetin fetret dönemi’ denecektir

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabı üzerinden AKP iktidarını eleştirdi. Uysal, “Bu döneme, 20 yıllık döneme “Cumhuriyetin fetret dönemi” denecektir!” dedi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 08:29
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Gültekin Uysal'dan AKP'ye ‘Cumhuriyetin fetret dönemi’ eleştirisi

Gültekin Uysal: Bu 20 yıllık döneme ‘Cumhuriyetin fetret dönemi’ denecektir
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Twitter hesabı üzerinden AKP iktidarını eleştiren açıklamalarda bulundu.

Gültekin Uysal, şu ifadeleri kullandı:

“Bu iktidarın savrulduğu yeri görmek için 2002’deki beyannamelerine bakmak yeter. O beyannamede “Ak Parti” ismini silip başka bir parti ismi yazın, kendilerine karşı geçerli hale geldi.

Bu iktidar demokrasiyi bir konjonktürel program olarak görüyor. İmamlar bile talimatlarla Erdoğan’ın miting alanına çağrılıyor. Adeta iştimaya katılıyorlar. Biz 1947’de devlet başkanlığı ile parti başkanlığının bir kişinin uhdesinde olmasına karşı çıktık. Şimdi de karşı çıkıyoruz.

Bu döneme, 20 yıllık döneme “Cumhuriyetin fetret dönemi” denecektir! Toplumsal iklimi bulandıracak bir takım operasyonlar yapılacağı öngörümü iki yıl evvel belirtmiştim. Türkiye’nin gücünü biliyoruz, potansiyelini biliyoruz. Siyasetin vazifesi bu potansiyelle ülkeyi buluşturmaktır.

Bu büyük geçmişe sırtımızı dönmek değil sırtımızı yaslamak zorundayız.”

FETRET DEVRİNDE NE OLMUŞTU?

On bir yıl süren Fetret Devri hükümdarlık için dört kardeşin birbirleriyle ölüm kalım savaşları yapmaları sonunda, bir kardeşin tahtı ele geçirmesi ve Ankara Savaşı ile parça parça olmuş ve moralini yitirmiş Osmanlı Devleti'nin kendini toparlaması ile sonuçlanmıştır.

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