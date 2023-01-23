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Gültekin Uysal da aklındaki cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı adayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uysal, "Kılıçdaroğlu’nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum." dedi.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 09:43
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Gültekin Uysal'dan 'cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Gültekin Uysal da aklındaki cumhurbaşkanı adayını açıkladı
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Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak aday olduğunu düşündüğünü söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin seçim havasına öngörülenden erken girdiğini söyledi.

Uysal, "Karar alma süreçleri daha erkene alınmalı." derken kazanacak adayın da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını söyledi.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU 'KAZANACAK' ADAY"

Uysal açıklamalarında "Kılıçdaroğlu’nun kazanacak aday olduğunu düşünüyorum. Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin." diye konuştu. 

‘Aday ne zaman açıklanacak’ sorusu hakkında da konuşan Uysal "Türkiye seçim psikolojisine Sayın Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile öngörülenden erken girdi. Bence artık adaylık da dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı diye düşünüyorum." dedi.

"İKİNCİ EKMELEDDİN VAKASININ YAŞANMASINI KİMSE BEKLEMESİN"

Uysal sözlerine şöyle devam etti: 

"Elbette düşünüyorum. Altılı Masa ortak bir iradeyle, aday, kadro, program ile enerjimizi sahaya yansıttığımızda Türkiye’nin geldiği nokta, bu iktidarın uyguladığı ve adına keyfi rejim dediğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine desteğin minimumlara düştüğü bir süreçteyiz. Bu süreçte işsizlik çift haneli duruma gelmiş, enflasyon gerçeğiyle vatandaşımız yüz yüze. Toplumsal muhalefete düşen ve ona liderlik yapması gereken bizlere düşen, maksimum düzeyde bu itirazı sandığa taşımak. Elbette ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Doğru olan, bu süreci bir siyasi akılla, birikimle yönetecek icracı iddiası olan bir isim. Geçmişte olduğu gibi yani ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin. Muhalefetin çok alternatifi olduğunu da düşünüyorum ama bu adaylar içinde Kılıçdaroğlu en kuvvetli olanlardandır."

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cemal
23.01.2023 10:32
oyun çevirdiğinizi düşünüyorum.ama bir an gerçek olabilir diye düşündüm.öyle olursa bundan sonra erdoğan dışında oy vermemm.erdoğan için çaalılışacağıma söz veriyorum  
 
Demedi deme
23.01.2023 10:27
IYI parti listesinden millet vekili oldu Meral Aksenerin tersini-zittini söylüyor. Partisinin tarine ters düşüyor. Öngörüsü boş. Liderligi boş yazık olur biline!  
 
S kocoglu
23.01.2023 10:20
Kilicdaroglu kazanır demek Bn akp ye çalışıyorum demektir.  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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