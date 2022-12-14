﻿Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek ‘Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz’

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bugüne dek ‘milli irade’ sözünü dilinden düşürmeyen ve fakat dillerine pelesenk ettikleri her değerin için boşaltan AKP zihniyetinin tahakkümünde, partinin adliye temsilcisi haline gelmiş yargı mensupları bilmelidir ki hem İstanbullu hem tüm Milletimiz iradesine sahip çıkacaktır” diyen Uysal, “Gültekin Uysal’dan İmamoğlu’na destek: Hem İstanbullu hem tüm milletimiz iradesine sahip çıkacaktır. Yeni ve yine bir siyasi mühendisliğe müsaade etmeyeceğiz.” ifadesini kullandı.

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