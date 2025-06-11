Gülücükler saçarak koltuğa oturdu! Seçimle kaybettikleri belediyeyi aldılar...

İBB operasyonunda tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine yapılan başkan vekili seçiminde AKP'nin adayı Eray Karadeniz kazandı. 30 yıl sonra CHP'nin ilk kez kazandığı Gaziosmanpaşa Belediyesi 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden 14 ay sonra tekrar AKP' ye geçti. Çiçeği burnunda başkandan makam odasından ilk görüntü geldi. Karadeniz’in makam koltuğuna oturduktan sonra gülerken yansıyan kareleri ise tepki çekti.

SEÇİMDEN 14 AY SONRA AKP’YE GEÇTİ

19 Mart’tan bu yana İBB’ye 5 defa operasyon ardı ardına gerçekleşti. Son operasyonda tutuklanan ve görevden alınan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin yerine bugün başkan vekili seçimi yapıldı. Seçim sonucunda 30 yıl sonra CHP'nin ilk kez kazandığı Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP’ye geçti.

DİLAN POLAT’IN AVUKATLIĞINI DA YAPMIŞ

Seçim sonucunda kazanan AKP’li Karadeniz’i CHP’li üyeler sıralara vurarak tepki gösterdi. Ayrıca Karadeniz'in geçmişte Dilan Polat ve Engin Polat'ın yargılandığı davada avukatlık yaptığının da ortaya çıkması sosyal medyada gündem oldu.

GÜLÜCÜKLER SAÇARAK KOLTUĞA OTURDU

Çiçeği burnunda başkan Karadeniz, makam odasından ilk karesi geldi. Karadeniz’e çiçek takdimi olduğu karelerde gülerken kadrajlara yansıdığı görüntü dikkat çekti. Ayrıca fotoğraf karesinde yeni seçilen AKP İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir’inde olduğu görüldü.

AKP’Lİ BELEDİYE SAYISI ARTTI, CHP’DE AZALDI

İstanbul’da 31 Mart 2024 seçimlerinde CHP, İBB’yi ve 26 ilçe belediyesini kazanırken AKP 13 belediyeyi kazanabilmişti. Şu an İstanbul’da 9 CHP’li belediye başkan tutuklu olarak bulunuyor. 2 belediye kayyum ile yönetiliyorken, bir belediye ise AKP yönetimine geçti. AKP’nin belediye sayısı da 14’e çıktı. CHP’nin ise 23 belediye başkanı İstanbul’da bulunuyor.

CHP'li belediye AKP yönetimine geçti!