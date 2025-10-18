Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Kasımpaşalı Güllü’nün ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Güllü’nün ölümünün ardından kızına, oğluna ve asistanına karşı çeşitli iddialarla suçlamalar yöneltilmişti.

İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki ve annesinin servetiyle ilgili iddialara son noktayı koydu.

"Daha acımızı bile yaşayamadan iftiralara maruz kaldık" diyen Güllü’nün kızı, hakkında çıkan 'yasaklı madde kullanımı' ve 'annesiyle para ilişkisi kurduğu' gibi söylentilerin de gerçek olmadığını belirterek annesinin adı üzerinden kendilerine yapılan iftiralara isyan etti.

“İFTİRALAR BİZİ YIPRATTI”

Günaydın'dan Tuba Kalçık'ın sorularını yanıtlayan Tuğyan Ülkem Gülter, Ben yıllardır kendi emeğiyle çalışan bir hemşireyim. Annemin adı üzerinden yapılan bu iftiralar bizi yıprattı" dedi.

"TESTİ KIZIM İÇİN YAPTIRDIM"

Neden yasaklı madde testi yaptırdınız? Sorusuna, bu testi annesi ve kızı için yaptırdığını söyleyen Gülter, “Ben bunu annem için yaptım. Ben annemin kızıyım. Anneme de yasaklı madde kullandı dediler. Annem hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadı. Annemin raporları da tertemiz çıktı. Ben de bu testi kızım için yaptırdım. Kızım bu iftiradan zarar görmesin istedim."

"GÜLLÜ'NÜN KIZIYLA YASAKLI MADDE KELİMESİ YAN YANA GELEMEZ"

Öte yandan aynı zamanda nişanlı olduğunu onu da düşünerek testi yaptırdığını ifade eden Gülter, "Bu yaşıma kadar annemin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Annem gittikten sonra da bu şekilde anılmayı istemem. Güllü'nün kızıyla yasaklı madde kelimesi yan yana gelemez. Annem hayattayken gelmedi, öldükten sonra da gelemez" ifadelerini kullandı.

Gülter annesi ile arasının bozuk olduğuna dair iftiralara ise, “Annemle aramız bozuk falan değildi. Zaten kötü olsa son gün oyun oynar mıydık? Bizim anne-kız ilişkimizden öte annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı. Onunla her şeyimi paylaşırdım” şeklinde konuştu.

"O BİZİM ABLAMIZ GİBİ BİZ ONDAN RAZIYIZ"

Annesinin asistanı hakkındaki yapılan suçlamalarla ilgili de “Ona da iftira atıyorlar. Benim anneme her zaman sahip çıktı. O bizim ablamız gibi. Biz ondan razıyız, Allah da ondan razı olsun. Her zaman anneme destek olmuştur” dedi.

“BAKKALLA, KASABA VERESİYE YAZDIRAN İNSANLARIZ”

“Bizim özel hayatımızı bilmedikleri için. Annemin güya 200 milyon TL parası varmış. Bunlar tamamen yalan. Biz normal yaşayan bir Türk ailesiyiz diyen Gülter, Bakkalla, kasaba veresiye yazdıran insanlarız. Annemin böyle bir parası yok" şeklinde konuştu.

Öte yandan Gülter kızının özel okuluna gittiğini ama fazla bir masraf olmasın diye devlet okuluna kaydını aldıklarını söyledi. "Denildiği gibi annemin malı mülkü olsa böyle yapar mıydık? Ben hayatım boyunca çalıştım. Bugüne kadar kredi kartı bile kullanmadım” dedi.