Gümrük darbesi Volkswagen’in kârını eritti

Almanya merkezli otomotiv üreticisi Volkswagen, 2025’in ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre net kârında yüzde 36,6 oranında bir düşüş yaşadı. Şirketin kamuoyuna açıkladığı verilere göre, ilk yarı kârı 4,005 milyar euro olarak kayda geçti. Bu da yaklaşık 4,35 milyar dolara denk geliyor. Operasyonel kâr ise yüzde 32,8 azalarak 6,707 milyar euroya düştü. Satışlara göre kârlılık oranı, geçtiğimiz yılın ilk yarısındaki yüzde 6,3’lük seviyeden yüzde 4,2’ye geriledi.

Toplam gelirdeki düşüş ise daha sınırlı kaldı. Volkswagen Grubu’nun toplam geliri 158,364 milyar euro oldu; bu rakam, geçen yıla kıyasla yalnızca yüzde 0,3’lük bir gerilemeye işaret ediyor. Ancak şirketin yazılım birimi Cariad’ın 1,172 milyar euro zarar yazması, dijital dönüşüm alanında hâlen büyük sıkıntılar yaşandığını gösterdi.

EV'DE AVRUPA LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Şirketin CEO’su Oliver Blume, yaptığı açıklamada küresel otomotiv piyasasının son derece çetin koşullar barındırdığını kabul etti ancak buna rağmen satışlarda yüzde 1,3’lük bir artış elde ettiklerini ve yılın ilk yarısında toplam 4,405 milyon araç teslimatı yaptıklarını duyurdu. Avrupa’da elektrikli otomobil pazarında yüzde 28’lik pazar payıyla lider olduklarını hatırlatan Blume, sipariş defterlerinin dolu olduğunu vurguladı.

Ancak buna rağmen, Volkswagen yönetimi 2025 yılı kârlılık beklentisini düşürdü. Daha önce yüzde 5,5 ile 6,5 aralığında öngörülen operasyonel kârlılık, yeni tahminlerle yüzde 4 ila 5 seviyelerine çekildi. Bu revizyonda, özellikle ABD’nin artırdığı gümrük tarifeleri ile Porsche ve Audi gibi markalardaki zayıf performansın etkili olduğu belirtildi.

ABD GÜMRÜK TARİFELERİ VE TRUMP FAKTÖRÜ

Nisan 2025 itibarıyla ABD’nin Avrupa araçlarına uyguladığı gümrük vergisi yüzde 27,5’e yükseltildi. Bu artış, Volkswagen için yaklaşık 1,3 milyar euro ek maliyet anlamına geliyor. Şirketin en önemli üçüncü pazarı olan Amerika’ya yapılan ihracat bu nedenle ciddi zarar gördü. 2025’in ikinci çeyreğinde ABD’ye yapılan araç teslimatları yüzde 16,2 oranında düştü.

Öte yandan, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ağustos ayı itibarıyla Avrupa’dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 30 oranında ek vergi getirme tehdidi, sektör genelinde tedirginlik yarattı. Eğer Brüksel ile Washington arasında anlaşma sağlanamazsa, Avrupa otomotiv sektörü çok daha sert bir darbe alabilir.

Volkswagen, bu zorlu döneme hazırlıklı girmek amacıyla 2022 sonunda duyurduğu yeniden yapılanma planını uygulamaya koymuştu. Plan kapsamında 35 bin çalışanın işine son verilmesi hedefleniyor. Ancak artan ticari gerilimler, yapısal dönüşümün maliyetlerini daha da yükseltiyor.

Şirket yetkilileri, özellikle elektrikli araç pazarındaki güçlü pozisyonlarını koruyarak bu sıkıntılı süreci aşmayı hedeflediklerini dile getiriyor. Ancak yeni jeopolitik gelişmeler ve dış ticaret politikaları, Alman otomotiv devini 2025’in ikinci yarısında da oldukça zorlayacağa benziyor.