Gümrük ekipleri durdurdu! TIR’dan kaçak ürün fışkırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gümrük ekipleri durdurdu! TIR’dan kaçak ürün fışkırdı

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve istihbarat Müdürlüğü ekipleri iki ayrı TIR’da yaptıkları aramada cep telefonu, elektronik sigara ve bitki çayı ele geçirdi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Edirne ve İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve istihbarat Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada Yunanistan’da gelen bir TIR ile kaçak cep telefonu getirileceği belirlendi. Türkiye’ye girdikten sonra takibe alınan TIR, durdurulup arandı. Aramada, 12 bin 545 cep telefonu ile 10 bin kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlerle ilgili Edirne ve Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Kapıkule Sınır Kapısı’ndan yurda giriş yapan bir TIR, şüpheli görülerek X-ray taramasına sevk edildi. TIR’da detaylı yapılan aramada, 704 kilo 96 gram bitki çayı ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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