Gümrük kapısında 56 kilo insan saçı ele geçirildi

İran’dan Türkiye’ye kaçak yollarla sokulmak istenen 56 kilo insan saçı gümrük kapısında ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı ekiplerinin Kapıköy Gümrük Kapısı’nda düzenlediği operasyonda yakalanan saçların piyasa değerinin 1 milyon 349 bin lira olduğu öğrenildi.

Gümrük kapısında 56 kilo insan saçı ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıköy Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda, 56 kilo 230 gram ağırlığında ve yaklaşık 1 milyon 349 bin lira değerinde insan saçına el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ekipler, İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir kişi ve bir özel aracı şüpheli bularak takibe aldı.

Düzenlenen ilk operasyonda, takibe alınan kişi x-ray taramasına sevk edildi. Ekiplerin kontrolleri sonucu kişinin ayakkabı tabanlığının altında ve beraberindeki valizde 4 kilo 900 gram ağırlığında ve 117 bin 665 lira değerinde insan saçı bulundu.

Ekiplerin özel araca yönelik operasyonunda ise taşıtın x-ray taraması yapıldı. Tarama sonucu şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı fiziki aramaya geçildi.

Araçta bidonlara saklanmış, naylon poşetlere sarılı 51 kilo 330 gram ağırlığında ve 1 milyon 231 bin lira değerinde saç bulundu.

Böylece, iki operasyonda yurda kaçak olarak sokulmaya çalışılan 56 kilo 230 gram ağırlığında ve yaklaşık 1 milyon 349 bin lira değerinde insan saçına el konuldu.

Olaylarla ilgili soruşturmalar, Van Saray Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

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