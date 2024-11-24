Gümrük Kapısında bekleyen misafirlere ücretsiz internet hizmeti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Esendere Sınır Kapısı'nda bekleyen misafirlere ücretsiz internet hizmeti veriliyor.

Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun göreve geldiğinde beri belde birçok hizmete imza attı. Bölgenin en büyük sınır kapısı olan Esendere Sınır Kapısında giriş ve çıkış yapan misafirlere internet hizmetini sağladı. Sınırda hizmet var, hizmette sınır yok sloganı adı altında hizmet verdiklerini belirten Başkan Dırbaz Büyüksu, "Esendere Belediyesi olarak, beldemize gelen tüm misafirlerimize ve değerli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek amacıyla gümrük kapımızda ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi hizmetini sunmaya başladık. Artık, hem Esendere halkımız hem de İran'dan gelen turistler, bu hizmetten kolayca yararlanarak internet bağlantılarını kesintisiz bir şekilde sağlayabilecekler. İlerleyen zamanlarda ise bu hizmeti, beldemizin farklı noktalarına da kurmayı planlıyoruz. Esendere'mize hayırlı olsun" dedi.