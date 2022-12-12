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Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Gümrük Müdürlüğü’ndeki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında 5 memurun da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 09:54
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Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu

Gümrük Müdürlüğü'nde rüşvet operasyonu
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı Marmaris KOM Ekipleri tarafından Muğla ve İzmir'deki 3 ilçede eş zamanlı olarak rüşvet operasyonu düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Marmaris Grup Amirliği ekiplerinin Marmaris Gümrük Müdürlüğü'nde çalışan bazı memurların rüşvet aldıkları bilgisine ulaşması üzerine operasyon düğmesine basıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Marmaris Gümrük Müdürlüğü ve Sahil Sağlık Denetleme Müdürlüğü memurlarına yönelik rüşvet dosyası dahilinde Muğla’nın Bodrum ve Marmaris ilçeleri ile İzmir’in Menteşe ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Y.Ç., M.B., C.G., İ.K., A.D. isimli 5’i memur, M.Y., G.T., U.A., E.Y. ve A.S.K. isimli 5'i de sivil olmak üzere birbirleri ile bağlantılı 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Marmaris Gümrük Müdürlüğü'ndeki odaları ile evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı içki, tütün mamülü ve elektronik sigaralar ile birlikte 800 Euro, 450 Dolar ve 6 bin 500 TL nakit para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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