Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması

TIR'ın altında böyle kaçmaya çalıştı ama...
Ama Gümrük Muhafaza'nın hassas burunlu köpekleri onları tek tek tespit etti.
Saklandıkları yerden çıkarıldılar.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin 2024 yılının ilk dört ayında göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarının detayını yayınladı.
Gümrük kapıları ve limanlarda yapılan denetim ve kontroller sonucu yılının ilk ayın da gerçekleştirilen operasyonlarda 354 olaya müdahale edildi.
TIR'ların içine gizlenmiş, yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 725 düzensiz göçmen yakalandı.
Kim TIR'da böyle otururken yakalandı.
Kimi ise akla hayale gelmeyen yerlere saklanmıştı.
Hepsi yakalanarak, İl Göç İdarelerine yollandı.
Ölümüne yolculuk yapan bu kaçak göçmen saklandığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.