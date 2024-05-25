Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması

Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Sınırı geçmek için her yolu denediler. Kimi TIR'ların altına gizlendi, kimi de ihraç ürünlerin arkasına saklandı. Ticaret Bakanlığı yakalanan kaçak göçmen sayısını açıkladı.

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Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması 1

TIR'ın altında böyle kaçmaya çalıştı ama...

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Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması 2

Ama Gümrük Muhafaza'nın hassas burunlu köpekleri onları tek tek tespit etti.

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Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması 3

Saklandıkları yerden çıkarıldılar.

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Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması 4

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin 2024 yılının ilk dört ayında göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarının detayını yayınladı.

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Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması 5

Gümrük kapıları ve limanlarda yapılan denetim ve kontroller sonucu yılının ilk ayın da gerçekleştirilen operasyonlarda 354 olaya müdahale edildi.

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Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması 6

TIR'ların içine gizlenmiş, yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 725 düzensiz göçmen yakalandı.

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Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması 7

Kim TIR'da böyle otururken yakalandı.

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Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması 8

Kimi ise akla hayale gelmeyen yerlere saklanmıştı.

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Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması 9

Hepsi yakalanarak, İl Göç İdarelerine yollandı.

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Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması 10

Ölümüne yolculuk yapan bu kaçak göçmen saklandığı yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı.

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Gümrük Muhafazadan kaçak göçmen açıklaması 11
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