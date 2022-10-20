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Gümrük muhafazadan kaçakçılara uluslararası operasyon

Gümrük muhafaza ekipleri düzenledikleri uluslararası operasyonlarla, kaçak eşyanın yurda sokulması veya transit olarak diğer ülkelere taşınmasını engelledi. Operasyonlarda toplam 3,2 milyon liralık kaçak ürün ele geçirildi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 12:09
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Gümrük muhafazadan kaçakçılara uluslararası operasyon

Gümrük muhafazadan kaçakçılara uluslararası operasyon
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Gümrük muhafaza ekipleri, ilaç, tütün ürünleri, alkolün yanlış sınıflandırılması, çift kullanımlı eşya, nesli tükenmekte olan hayvan türleri, çevre ve doğa suçları, yasa dışı tehlikeli atık, nakit/değerli maden kaçakçılığının da arasında bulunduğu 16 uluslararası operasyon gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce sınır aşan suçlarla mücadele kapsamında yürütülen uluslararası iş birliği faaliyetleri sonucunda pek çok uluslararası operasyona katılım sağlanarak büyük başarılara imza atıldı.

Söz konusu operasyonlar, uluslararası alanda iş birliği faaliyetlerinin yürütülmesi adına önemli katkılar sağladı.

Bu çerçevede, başka ülke ve uluslararası kuruluşlarla, yasa dışı sahte ilaç, tütün/tütün ürünleri, alkolün yanlış sınıflandırılması, çift kullanımlı eşya, nesli tükenmekte olan hayvan türleri, çevre ve doğa suçları, yasa dışı tehlikeli atık, nakit/değerli maden gibi kaçakçılık türlerinin de arasında bulunduğu ortak operasyonlar yürütüldü.

Bu kapsamda, son dönemde, toplam 16 uluslararası başarılı operasyon gerçekleştirilirken, operasyonlarda Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü merkez ve taşra birimleri etkin rol aldı.

Operasyonlarda, "toplam 3 milyon 230 bin Türk lirası değerinde 352 bin 862 adet ilaç ve medikal malzeme, 149 bin Türk lirası değerinde cep telefonu, 548 bin adet doldurulmuş makaron, 490 bin adet boş makaron, 27 bin 220 paket sigara, 2 bin 109 adet elektronik sigara kartuşu ve yaklaşık 300 bin avro değerinde lüks marka saat" ele geçirildi.

Söz konusu uluslararası operasyonlarla birçok kaçak eşyanın yurda sokulması veya transit olarak diğer ülkelere taşınması engellenirken, her türlü kaçakçılık türüyle mücadele ulusal ve uluslararası alanda kararlılıkla devam ediyor

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