Gümrükte cezalar sil baştan. Yeni rakamlar belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Gümrükte cezalar sil baştan. Yeni rakamlar belli oldu

Gümrük cezaları artırılıyor. Havalimanında, gümrük kapılarında yurda girişlerde yakalanan eşyalar yeniden değerleme oranında artırılacak. Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle birlikte gümrük cezaları artırıldı. Yayınlanan tebliğ 1 Ocak 2025 gününden itibaren yürürlüğe girecek.

Tebliğle, Gümrük Kanunu ve ilgili yönetmelikte yer alan bazı tutarlar, yüzde 43,93 olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında güncellendi. Buna göre, kanun ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen usulsüzlük cezaları 1991 lira olacak.

Gümrüklerde fazla çalışma ücreti ihracat için 110 lira, diğer işlemler için 259 lira, Türk plakalı kamyonlarda araç başına ihracat için 259 lira, diğer işlemler için 407 lira olarak belirlendi.

Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri ile Bakanlığın gümrük vergilerini geri verme veya kaldırma işlemlerindeki parasal sınırlar da artırıldı.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Son Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 456 sözleşmeli personel alacak
AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı haberine yalanlama
AB'nin geri gönderdiği fıstıklar için ihale açıldığı haberine yalanlama
Uzaydan gelen gizemli dalgalar uzaylılardan mı geliyor? Bilim bakın ne diyor!
Uzaydan gelen gizemli dalgalar uzaylılardan mı geliyor? Bilim bakın ne diyor!
Seren Serengil'den şok eden iddia: Cübbeli Ahmet Hoca'nın korumaları beni öldürmeye çalıştı!
Seren Serengil'den şok eden iddia: Cübbeli Ahmet Hoca'nın korumaları beni öldürmeye çalıştı!
İhracatı yasak doğal çiçek soğanları belli oldu
İhracatı yasak doğal çiçek soğanları belli oldu