Gümrükte durdurulan aracın lastiğinden uyuşturucu çıktı

Edinilen bilgiye göre, Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan bir araç Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ile Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü ekipleri tarafından Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki gümrük kapısında durduruldu. Araçta arama yapan ekipler, yedek lastiğin içerisinde uyuşturucu madde olduğunu belirledi.

Lastiği söken ekipler, içerisine gizlenmiş 3 kilo 450 gram uyuşturucu hap ile 10 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan İ.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.