Edirne’de uyuşturucu ticaretine büyük darbe vuruldu. Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda, Gümrük Muhafaza ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yurt dışından Türkiye’ye uyuşturucu sokmaya çalışan bir TIR’ı takibe aldı.

X-Ray taramasında şüpheli bölgeler tespit edilen araçta, narkotik dedektör köpeği “Atlas”ın tepki vermesiyle arama derinleştirildi. TIR’ın dorsesindeki yasal yük arasında gizlenmiş siyah ve mavi çantalarda, 97 şeffaf poşet içinde yaklaşık 105 kilo esrar bulundu.

Operasyon, uyuşturucunun alıcılarına yönelik ikinci bir baskınla genişletildi. Ekipler, 3 şüpheliyi daha yakaladı ve uyuşturucu karşılığında kullanılmak üzere 35 bin Euro’ya el koydu. Yakalanan şüphelilerden birinin üzerinde “Kriminal Polis Haberleri Muhabiri” ibareli sahte basın kartı bulundu.

Kartın renk ve tasarımıyla aldatıcı olduğu belirlenirken, sahtecilik soruşturması başlatıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon sonrası 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.