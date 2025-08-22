Gümüş 14 yılın zirvesine yaklaştı

Küresel piyasalarda gümüş fiyatı ons başına 39 dolara çıkarak dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Bu yükseliş, Temmuz ayı sonunda görülen 39,5 dolarlık 14 yılın zirvesine oldukça yaklaştı. Uzmanlara göre yükselişte ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki güçlü beklentiler etkili oldu.

Fed’in Eylül ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor. İstihdam piyasasında zayıflama sinyalleri ve artan işsizlik oranı, enflasyon baskısıyla birlikte değerlendirildiğinde, merkez bankasının politika değişikliğine yönelmesine neden olabilir.

YATIRIMCILAR ALTIN VE GÜMÜŞE YÖNELİYOR

Faiz indirimine ilişkin beklentiler, getirisi olmayan değerli metallere olan ilgiyi artırıyor. Yatırımcıların bu yıl toplamda üç kez faiz indirimi olacağı yönünde pozisyon alması, gümüş fiyatlarını da destekleyen temel etkenlerden biri oldu. Özellikle belirsiz ekonomik ortamda güvenli liman arayışı, gümüş ve altın talebini güçlendiriyor.

SANAYİDE GÜMÜŞÜN ROLÜ GÜÇLENİYOR

Gümüş yalnızca yatırım aracı değil; aynı zamanda sanayide kritik bir maden. Özellikle güneş enerjisi sektöründeki kullanımı dikkat çekiyor. Çin’den gelen son veriler, yılın ilk yarısında güneş hücresi ihracatının yüzde 70’in üzerinde arttığını gösteriyor. Bu artışın en büyük nedenlerinden biri Hindistan’ın artan fotovoltaik talebi.

Çin, sadece Mayıs ayında 93 gigawatt kapasitesinde güneş paneli kurarak yeni bir rekor kırdı. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300 artış anlamına geliyor. Bu büyüme, gümüşün sanayi talebinde önümüzdeki dönemde daha da önemli bir rol oynayacağının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

ENERJİ DÖNÜŞÜMÜNÜN GÜMÜŞE ETKİSİ

Yenilenebilir enerjiye geçiş süreci hızlanırken, gümüş fiyatlarının da bu trendden doğrudan etkilendiği görülüyor. Güneş panellerinde kullanılan gümüş, enerji dönüşümünün kritik hammaddelerinden biri olarak öne çıkıyor. Çin’in enerji politikalarında yapılacak yeni düzenlemeler, panellerin şebekeye bağlanmasını zorlaştıracak olsa da mevcut kurulumlar piyasadaki talebi şimdiden artırmış durumda.

KÜRESEL EKONOMİ İÇİN GÖSTERGELER

Gümüşün değerindeki yükseliş, yalnızca yatırımcıların değil aynı zamanda sanayi ve enerji sektörlerinin de yakından izlediği bir gelişme. Fed’in faiz politikası ile Çin’in enerji yatırımları arasındaki etkileşim, gümüşün fiyat seyrinde belirleyici oluyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki aylarda hem küresel ekonomideki toparlanma süreci hem de enerji dönüşümüne dair adımlar, gümüşün yönünü tayin edecek.