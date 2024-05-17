Gümüş altını geçer mi? Uzmanlar bombayı patlattı

Gümüş fiyatları, son üç yılın en yüksek seviyesine çıkarak yatırımcıların ilgisini çekti. Saxo Bank, gümüşün 30 dolara kadar tırmanabileceğini öngörüyor. BNP Paribas ise gümüş fiyatlarının altından bile daha heyecan verici olabileceğini belirtiyor. O'Hara, gümüş fiyatlarının 30 doların üzerine çıkması halinde 35/37 dolar bölgesine kadar çok az dirençle karşılaşacağını söyledi.

Platin fiyatları, son bir yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Saxo Bank stratejistleri, platin fiyatlarının 1.130 dolara ulaşma potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.