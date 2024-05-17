Gümüş altını geçer mi? Uzmanlar bombayı patlattı

Gümüş altını geçer mi? Uzmanlar bombayı patlattı
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar 2024 yılın için altın, gümüş ve platin fiyatları için tahminlerini açıklarken gümüş fiyatlarının altını geçebileceğinden söz etti.
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Gümüş altını geçer mi? Uzmanlar bombayı patlattı 1

ABD'den gelen beklenenden düşük enflasyon verileri, Federal Rezerv'in (Fed) yakın vadede faiz indirimi yapma olasılığını artırdı. Bu gelişme, değerli metallerin fiyatlarında önemli artışlara yol açtı. Altın, son üç haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, gümüş son üç yılın zirvesine ulaştı ve platin de son bir yılın en yüksek seviyesine tırmandı.

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Gümüş altını geçer mi? Uzmanlar bombayı patlattı 2

Altın fiyatları, son haftalarda yüzde 5 oranında artarak ton başına 649 dolara kadar yükseldi. Saxo Bank stratejistleri, altın fiyatlarının yakında 2.400 dolar seviyesini test edebileceğini belirtti. ROTH Capital Partners baş teknik stratejisti JC O'Hara ise altın fiyatının teknik olarak 2.600 dolar seviyesine çıkmaya hazır olduğunu ifade etti.

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Gümüş altını geçer mi? Uzmanlar bombayı patlattı 3

Gümüş fiyatları, son üç yılın en yüksek seviyesine çıkarak yatırımcıların ilgisini çekti. Saxo Bank, gümüşün 30 dolara kadar tırmanabileceğini öngörüyor. BNP Paribas ise gümüş fiyatlarının altından bile daha heyecan verici olabileceğini belirtiyor. O'Hara, gümüş fiyatlarının 30 doların üzerine çıkması halinde 35/37 dolar bölgesine kadar çok az dirençle karşılaşacağını söyledi.

Platin fiyatları, son bir yılın en yüksek seviyesine tırmandı. Saxo Bank stratejistleri, platin fiyatlarının 1.130 dolara ulaşma potansiyeline sahip olduğunu kaydetti.

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Gümüş altını geçer mi? Uzmanlar bombayı patlattı 4

ROTH Capital Partners ve BNP Paribas gibi kuruluşlar, altın ve gümüş fiyatlarının önümüzdeki aylarda daha da yükselebileceğini öngörüyor. Londra'daki Uluslararası Tahıl Konseyi Emtia Piyasası Analisti Peter Clubb, Güneydoğu Asya'ya yönelik yeni mahsul arzındaki yavaşlamanın fiyatları artırdığını belirtti. Fitch Solutions'dan Charles Hart ise Brezilya'daki şiddetli sellerin pirinç fiyatlarını artırdığına dikkat çekti.

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Gümüş altını geçer mi? Uzmanlar bombayı patlattı 5

Fed'in faiz politikalarındaki olası değişiklikler ve küresel ekonomik belirsizlikler, değerli metallerin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Düşük enflasyon verileri, Fed'in yakın vadede faiz indirimi yapabileceği beklentisini artırarak yatırımcıları altın gibi güvenli liman varlıklara yöneltti. Bu durum, değerli metallerin fiyatlarında yükselişe neden oldu.

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Gümüş altını geçer mi? Uzmanlar bombayı patlattı 6

Altın, gümüş ve platin piyasalarındaki bu artışların, enflasyonist baskıları artırarak temel gıda maddelerinin erişilebilirliğini etkileyebileceği belirtiliyor. Özellikle Asya ve Afrika'da milyarlarca insanın temel gıdası olan pirinç gibi ürünlerin maliyetlerindeki artışlar, ekonomik zorlukları derinleştirebilir.

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