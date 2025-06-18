Gümüş fiyatları 13 yıl sonra ilk kez bu seviyede

Düzenleme: Baran Yalçın
Gümüş fiyatları 13 yıl sonra ilk kez bu seviyede

Küresel piyasalardaki çalkantılar ve artan endüstriyel kullanım, gümüş fiyatlarını son 13 yılın en yüksek seviyesine taşıdı. Değerli metal, güvenli liman arayışındaki yatırımcıların gözdesi haline geldi.

Çarşamba günü gümüşün ons fiyatı 37,20 doların üzerine çıkarak 2012'den bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Bu yükselişte güçlü endüstriyel talep, süregelen arz açıkları ve jeopolitik belirsizliklerin tetiklediği güvenli liman alımları etkili oldu.

silver-origin-evolution-a90d4e95b5.png

GÜMÜŞE ARTAN ENDÜSTRİYEL İLGİ

Gümüşün güneş enerjisi, elektronik ve genel elektrifikasyon eğilimlerindeki yaygın kullanımı, küresel talebin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu durum, gümüşün uzun vadeli yapısal önemini pekiştiriyor. Sektör uzmanları, özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı büyümenin gümüş talebini daha da artıracağını belirtiyor. Uzmanlar, elektrikli araçlar ve 5G teknolojilerinin de gümüş tüketiminde önemli rol oynadığını vurguluyor.

.jpg

ARZ KISITLAMALARI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Gümüş piyasası, üst üste beşinci yıllık arz açığıyla karşı karşıya. Silver Institute'un beklentilerine göre, 2025'te arz açığının yüzde 21 daralması öngörülse de, devam eden tedarik kısıtlamaları yüksek fiyatları desteklemeye devam ediyor. Madencilik faaliyetlerindeki zorluklar, yeni yatakların keşfedilmesindeki yavaşlama ve mevcut rezervlerin azalması, arz tarafındaki baskının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

article-10-8-factors-that-drive-silver-prices.jpg

JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRDI

Jeopolitik gerilimler de gümüşün cazibesini artırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın koşulsuz teslimiyetini" talep etmesi ve İran Yüce Lideri Hamaney'e yönelik saldırı tehdidinde bulunması, piyasalardaki belirsizliği körükledi. Bu tür küresel istikrarsızlık dönemlerinde yatırımcılar, altının yanı sıra gümüş gibi değerli metallere yönelerek varlıklarını koruma eğilimi gösteriyor.

Piyasalar FED'in faiz kararını bekliyor: Sabit tutulması bekleniyorPiyasalar FED'in faiz kararını bekliyor: Sabit tutulması bekleniyor

FED KARARI BEKLENİYOR

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası Federal Reserve'in (FED) bugün açıklayacağı faiz oranı kararını yakından takip ediyor. Piyasa genelinde faiz oranlarının sabit tutulması bekleniyor. FED'in para politikasına ilişkin açıklamaları, gümüş ve diğer emtia fiyatları üzerinde kısa vadeli etkiler yaratabilir. Faiz oranlarındaki olası bir artış, doları güçlendirerek değerli metaller üzerinde baskı oluşturabilirken, mevcut seviyenin korunması gümüşün cazibesini sürdürmesine yardımcı olabilir.

adobestock-392645988-scaled.webp

Son Haberler
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 16 milyon Temmuz'da büyük şok yaşayacak
Çalışan herkesi ilgilendiriyor! 16 milyon Temmuz'da büyük şok yaşayacak
Yapay zekaya asla sorulmaması gereken sorular ortaya çıktı! Ciddi tehlikeler açıklandı
Yapay zekaya asla sorulmaması gereken sorular ortaya çıktı! Ciddi tehlikeler açıklandı
Şampiyondan göz yaşartan hareket: Eski Fenerbahçeliye jest
Şampiyondan göz yaşartan hareket: Eski Fenerbahçeliye jest
Asya borsaları karışık seyrediyor: Orta Doğu gerilimi ve Fed etkisi! (18 Haziran 2025)
Asya borsaları karışık seyrediyor!
Altının gramı güne düşüşle başladı! İşte altında son rakam (18 Haziran 2025)
Altının gramı güne düşüşle başladı! İşte altında son rakam (18 Haziran 2025)