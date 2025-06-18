Gümüş fiyatları 13 yıl sonra ilk kez bu seviyede

Çarşamba günü gümüşün ons fiyatı 37,20 doların üzerine çıkarak 2012'den bu yana görülmemiş bir seviyeye ulaştı. Bu yükselişte güçlü endüstriyel talep, süregelen arz açıkları ve jeopolitik belirsizliklerin tetiklediği güvenli liman alımları etkili oldu.

GÜMÜŞE ARTAN ENDÜSTRİYEL İLGİ

Gümüşün güneş enerjisi, elektronik ve genel elektrifikasyon eğilimlerindeki yaygın kullanımı, küresel talebin yarısından fazlasını oluşturuyor. Bu durum, gümüşün uzun vadeli yapısal önemini pekiştiriyor. Sektör uzmanları, özellikle yenilenebilir enerji teknolojilerindeki hızlı büyümenin gümüş talebini daha da artıracağını belirtiyor. Uzmanlar, elektrikli araçlar ve 5G teknolojilerinin de gümüş tüketiminde önemli rol oynadığını vurguluyor.

ARZ KISITLAMALARI FİYATLARI DESTEKLİYOR

Gümüş piyasası, üst üste beşinci yıllık arz açığıyla karşı karşıya. Silver Institute'un beklentilerine göre, 2025'te arz açığının yüzde 21 daralması öngörülse de, devam eden tedarik kısıtlamaları yüksek fiyatları desteklemeye devam ediyor. Madencilik faaliyetlerindeki zorluklar, yeni yatakların keşfedilmesindeki yavaşlama ve mevcut rezervlerin azalması, arz tarafındaki baskının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

JEOPOLİTİK GERGİNLİKLER GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRDI

Jeopolitik gerilimler de gümüşün cazibesini artırdı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın "İran'ın koşulsuz teslimiyetini" talep etmesi ve İran Yüce Lideri Hamaney'e yönelik saldırı tehdidinde bulunması, piyasalardaki belirsizliği körükledi. Bu tür küresel istikrarsızlık dönemlerinde yatırımcılar, altının yanı sıra gümüş gibi değerli metallere yönelerek varlıklarını koruma eğilimi gösteriyor.

Piyasalar FED'in faiz kararını bekliyor: Sabit tutulması bekleniyor

FED KARARI BEKLENİYOR

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası Federal Reserve'in (FED) bugün açıklayacağı faiz oranı kararını yakından takip ediyor. Piyasa genelinde faiz oranlarının sabit tutulması bekleniyor. FED'in para politikasına ilişkin açıklamaları, gümüş ve diğer emtia fiyatları üzerinde kısa vadeli etkiler yaratabilir. Faiz oranlarındaki olası bir artış, doları güçlendirerek değerli metaller üzerinde baskı oluşturabilirken, mevcut seviyenin korunması gümüşün cazibesini sürdürmesine yardımcı olabilir.