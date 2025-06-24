Gümüş fiyatları ateşkesle nefes aldı

Gümüşün ons fiyatı, jeopolitik risklerin azalmasıyla üçüncü işlem gününde de 36 dolar seviyesinde tutunarak istikrarını korudu. Geçtiğimiz hafta 13 yılın en yüksek seviyelerini görerek ons başına 40 doları aşan gümüş, İsrail ile İran arasındaki ateşkes haberleriyle birlikte bir miktar sakinleşti. ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesi teyit etmesi ve İran devlet medyasının "son füze turunu" tamamladığını duyurması, piyasalardaki oynaklığı önemli ölçüde azalttı.

Ateşkes ilan edilmişti! İsrail ve İran'dan karşılıklı misilleme

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞELERİ AZALDI

İran'ın stratejik Hürmüz Boğazı'nı hedef almaktan kaçınması, küresel enerji ve ticaret yollarında yaşanabilecek olası büyük çaplı aksaklıklar endişesini ortadan kaldırdı. Bu durum, gümüşe olan "güvenli liman" talebini bir miktar azaltırken, yatırımcıların diğer varlık sınıflarındaki kayıplarını telafi etmek amacıyla kâr realizasyonu ve likidite odaklı satışlara yöneldiği gözlemlendi. Gümüş, sanayi talebinin güçlü seyretmesi ve arz sıkıntılarının devam etmesiyle destek bulmaya devam ediyor. Ancak son dönemdeki yükselişin ardından gelen bu konsolidasyon, piyasalarda yeni bir denge arayışının sinyallerini veriyor.