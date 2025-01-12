Gümüş fiyatları dalgalanma riskiyle karşı karşıya

Gümüş, geçen haftayı 30,41 dolarda kapatarak %2,68 değer kazandı. Ancak, artan tahvil getirileri ve güçlü dolar, bu kazançları sınırladı. 15 Ocak'ta açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verisi, gümüş için kritik bir dönemeç olabilir. Yüksek enflasyon verisi, piyasalarda volatiliteyi artırarak gümüşün 30,44 dolar seviyesinin altına çekilmesine neden olabilir.

Gümüş fiyatlarında yükseliş beklentileri sürüyor

ENFLASYON KORKUSU GÜMÜŞÜN YÜKSELİŞİNİ ENGELLER Mİ?

ABD iş gücü raporunda, Aralık ayında beklenenin çok üzerinde bir istihdam artışı gerçekleşti. 256 bin yeni iş, tahminlerin çok üzerinde bir rakamken, işsizlik oranı %4,1'e düştü. Bu veriler, tahvil getirilerinin hızla yükselmesine yol açtı. 10 yıllık tahvil getirisi %4,79'a çıkarak 2023 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yüksek getiriler, faiz getirmeyen varlıklara olan talebi azaltırken, gümüş gibi değerli metallerin cazibesini de düşürebilir.

Yatırımcılar, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararını Haziran ayına kadar beklemeye başlayabilir. Eğer CPI verisi beklenenden yüksek gelirse, Fed’in faiz indirimi erteleyebilir ve bu durum, güçlü doları pekiştirebilir. Bu da gümüş fiyatlarına baskı yapabilir.

Gümüş 30.74 dolar seviyesini test ediyor

ENDÜSTRİYEL TALEP GÜMÜŞÜ DESTEKLİYOR

Gümüşün endüstriyel kullanım alanı, fiyatlarının dirençli kalmasını sağlıyor. Solar enerji ve elektronik gibi sektörlerdeki güçlü talep, gümüşün fiyat desteğini artırıyor. Güneş paneli üretimi, gümüş tüketiminin önemli bir kaynağı olmaya devam ederken, jeopolitik riskler ve enflasyonist endişeler de gümüşü bir güvenli liman olarak cazip kılıyor.

Ayrıca, altının güçlü performansı da gümüşe dolaylı olarak destek sağlıyor. Altın, artan faiz oranlarına rağmen istikrarını koruyor ve yatırımcılar hem altına hem de gümüşe yöneliyor. Küresel borsaların dalgalanması ve Donald Trump’ın tarife politikaları gibi faktörler de güvenli liman talebini artırıyor.

ABD'de Fed kesintileri gümüşteki direnci kıracak mı?

KÜRESEL TAHVİL GETİRİLERİ VE SPEKÜLASYONLARIN ZORLAMASI

Küresel çapta tahvil satışları, değerli metallerin görünümünü zorlaştırıyor. Birleşik Krallık’ta 10 yıllık tahvil getirileri 2008’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve gelişmiş piyasalardaki yükselen getiriler, gümüş ve altın gibi metaller için ciddi bir engel teşkil ediyor. Ayrıca, Trump’ın politika yönelimleri, potansiyel tarifeler ve harcama planları, piyasada belirsizlik yaratıyor.

GÜMÜŞ PİYASASINDA GÖRÜNÜM: CPI RAPORU KRİTİK OLACAK

Gümüşün geleceği, 30,44 dolar seviyesinin üzerindeki kırılmalara bağlı. Eğer CPI raporu güçlü bir dolar ve yükselen tahvil getirilerine yol açarsa, gümüş 29,70 dolara gerileyebilir ve hatta Aralık ayındaki düşük seviyelere, 28,75 dolara kadar inebilir.

Önümüzdeki hafta, CPI raporu, büyük ABD bankalarının şirket kârları ve politik gelişmeler gibi faktörlerle piyasalarda büyük bir volatilite yaşanması bekleniyor. Gümüş, endüstriyel talep ve güvenli liman işlevi sayesinde hala güçlü kalmaya devam ediyor. Bu, onu değişen makroekonomik ortamda önemli bir yatırım aracı haline getiriyor.

Altın fiyatlarında gözler CPI verilerine çevrildi