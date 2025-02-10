Gümüş fiyatları yeniden yükselişe geçti

ABD Başkanı Donald Trump, bugün itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde tüm çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük tarifesi uygulanacağını açıkladı. Ek tarifelerin salı veya çarşamba günü duyurulması bekleniyor. Bu hamle, Çin’in ABD mallarına karşı misilleme niteliğindeki gümrük vergilerini devreye almasıyla aynı zamana denk geldi.

Avrupa cephesinde ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD’nin Avrupa ürünlerine ek vergi getirmesi durumunda AB’nin “bir saat içinde” karşılık vermeye hazır olduğunu belirtti. Küresel ticaret savaşlarına dair endişelerin arttığı bu süreçte, yatırımcılar güvenli liman olarak görülen gümüşe yönelirken, fiyatlar ons başına 32 doların üzerine çıktı.

Gümüş fiyatlarını destekleyen bir diğer faktör ise endüstriyel talep beklentileri oldu. Özellikle yenilenebilir enerji sektöründeki genişleme ve küresel arz açığı tahminleri, metalin değer kazanmasına katkı sağladı.