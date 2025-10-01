Gümüş fiyatlarında rekor geldi: Son 15 yılın zirvesine çıktı

ABD'de hükümetinin kapanması haberi sonrasında gümüşte yeni rekorlar test edildi. Ons gümüş erken işlemlerde 47,55 dolara ulaşarak 15 yılın yeni zirvelerini görmesi sonrasında, saat 12.57 itibarıyla yüzde 1,42 primle 47,30 dolar düzeyinde alıcı buluyor.
Hareketin desteğiyle erken işlemlerde tarihi zirvesinin 63,61 liranın üzerine taşıyan gram gümüş ise, şimdilerde yüzde 1,36 artışla 63,20 liradan el değiştiriyor.
ALTIN REKOR TAZELEDİ
Öte yandan gece saatlerinde 3.875 dolara çıkan ons altın, sabah 3.860 dolar civarında işlem gördü. Saat 11.23 itibarıyla 3.895 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Serbest piyasada ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle gram altın da 5.208 TL ile yeni rekor kırdı. Kapalıçarşı’da gram altın 5.318 TL, çeyrek altın ise 8.670 TL’den satılıyor.