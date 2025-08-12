Gümüş fiyatlarında tarihi yükseliş süreci

Gümüş piyasası, 2025 yılının başından bu yana güçlü bir ivme yakalayarak yatırımcıların ve sanayi sektörünün dikkatini çekti. Salı günü itibarıyla ons başına 37.7 dolar seviyesini gören gümüş, yılın başından bu yana devam eden yükseliş trendini sürdürdü. Bu yükselişin arkasında, küresel ekonomideki toparlanma işaretleri, özellikle sanayi tarafında artan talep ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz oranlarını düşürme ihtimali yatıyor. Özellikle güneş enerjisi panelleri gibi stratejik sektörlerde gümüşe olan ihtiyacın artması, değerli metalin geleceğine dair iyimser bir tablo çiziyor.

GÜMÜŞ FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞİN GİZLİ KAHRAMANI

Gümüşün fiyatındaki bu hareketlilik, büyük ölçüde sanayi sektöründen gelen güçlü talep sayesinde gerçekleşiyor. Gümüş, sadece bir yatırım aracı olarak değil, aynı zamanda elektronik, tıp ve özellikle fotovoltaik paneller gibi teknolojik alanlarda kritik bir ham madde olarak kullanılıyor. Çin'in, güneş enerjisi panel kurulumlarında yakaladığı rekor artış, bu durumu en net şekilde gözler önüne seriyor. Mayıs ayında 93 gigavatın üzerinde güneş paneli kapasitesi kuran Çin, bu alanda yıllık bazda yüzde 300 gibi rekor bir artışa imza attı. Her ne kadar yeni politika değişiklikleri şebekeye bağlanmayı zorlaştıracak olsa da, ülkenin devlete ait şebeke şirketi State Grid Corporation, solar gücün kısıtlanmasını önlemek için bu yıl 90 milyar doların üzerinde yatırım yapacağını duyurdu. Bu hamle, gelecekte fotovoltaik panellere olan talebin azalacağı yönündeki endişeleri gidererek, gümüş piyasasına taze bir soluk getirdi.

FED'İN FAİZ KARARI GÜMÜŞÜN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Gümüşün yükselişine destek veren bir diğer önemli faktör ise küresel finansal piyasalardan geliyor. Son dönemde açıklanan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporundaki ılımlı veriler, piyasaları Fed'in Eylül ayında faiz indirimine gidebileceği yönünde beklentilere sevk etti. Bu durum, getirisi olmayan varlıklar olan değerli metallere olan ilgiyi artırdı. Ayrıca, ISM PMI sonuçlarının karamsar bir tablo çizmesi ve tarım dışı istihdam verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi, ekonomik büyümenin yavaşladığına işaret etti. Bu göstergeler, yatırımcıları güvenli liman olarak görülen gümüş gibi değerli metallere yönlendirdi.

GÜMÜŞTE FIRTINALI GÜNLER SONA MI ERİYOR?

Gümüş, sadece güçlü sanayi talebi ve Fed'in olası faiz indirimi beklentileriyle değil, aynı zamanda artan jeopolitik riskler ve enflasyon endişeleriyle de destekleniyor. Altın gibi gümüş de, belirsizlik dönemlerinde değerini koruyan bir varlık olarak görülüyor. Analistler, gümüşün bu güçlü ivmeyi koruyarak ons başına daha yüksek seviyelere çıkabileceğini öngörüyor. Ancak, piyasaların Fed'in faiz kararlarına ve küresel ekonomik verilere olan hassasiyeti, gümüşün gelecekteki seyrini belirleyecek en önemli etkenler olarak öne çıkıyor. Gümüşün, hem sanayi hem de yatırımcı talebiyle desteklenen bu yeni dönemi, değerli metalin piyasadaki konumunu yeniden tanımlayabilir.