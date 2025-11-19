Gümüş, teknoloji hisseleri ve kripto para birimleri de dahil olmak üzere riskli varlıklardaki satışların değerli metallere yönelik güvenli liman talebini artırmasıyla ons başına 51 dolara doğru yükselerek bir haftanın en düşük seviyelerinden uzaklaştı.

ABD işgücü piyasasındaki zayıflama belirtileri de Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimi beklentilerini destekledi. Fed Guvernörü Christopher Waller, firmaların daha düşük talebe ve yapay zekanın potansiyel verimlilik artışlarına hazırlanmasıyla işten çıkarmalar konusundaki tartışmaların arttığını belirtti.

Ons gümüş güne 50,80 dolar seviyesinden başladı. Gün içinde en düşük 50,57 dolar, en yüksek de 51,28 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 50,88 dolardan işlem geçiyor.

Gram gümüş güne 69,25 liradan başladı. Gün içinde en düşük 68,94 lira, en yüksek de 69,90 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 69,32 liradan alıcı buluyor.

HİNDİSTAN’DAKİ DÜĞÜNLER TÜM PİYASAYI ETKİLİYOR

Fiziksel gümüş piyasasında ise Hindistan’da düğün sezonunun başlaması etkili oldu. Hindistan’da yılda 10 milyondan fazla düğün yapılıyor ve bu dönemlerde aileler; gümüşten yapılmış takı, ev eşyası ve objelere gibi ürünlere yoğun talep gösteriyor. Hindistan'daki bu kültür, talebi mevsimsel olarak ciddi biçimde artırıyor.

Hindistan büyük tüketici olmasına rağmen yerli gümüş üretimi düşük. Bu yüzden talep arttığında ülke dışarıdan daha fazla gümüş satın almak zorunda kalıyor. Bu da küresel spot fiyata doğrudan yansıyor.

Öte yandan ABD’nin gümüşe gümrük tarifesi uygulama ihtimali piyasada ayrı bir tedirginlik yaratıyor. Gümüş fiyatlarının önümüzdeki kısa dönemde yukarı yönlü dalgalı bir seyirde olması bekleniyor.