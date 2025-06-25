Gümüş tırmanışta

Gümüş fiyatları çarşamba günü ons başına 36 dolara yaklaşarak son iki haftanın en düşük seviyelerinden güçlü bir toparlanma sergiledi. Bu yükselişte, zayıflayan Amerikan doları ve düşüşe geçen Hazine tahvil getirileri önemli rol oynadı. Piyasalar, Ortadoğu'daki jeopolitik gerilimlerin hafiflemesiyle rahat bir nefes alırken, ABD arabuluculuğunda İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin küçük çaplı gerilimlere rağmen devam etmesi de bu olumlu havayı destekledi.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER VE PİYASA TEPKİSİ

Son istihbarat raporları, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik son füze saldırılarının yalnızca kısmi hasara yol açtığını ve İran'ın nükleer programını geciktirdiğini ancak tamamen ortadan kaldırmadığını gösteriyor. Bu durum, Orta Doğu'daki dengelerin hala kırılgan olduğunu ortaya koyarken, piyasalar şimdilik daha büyük bir çatışma riskinden uzaklaşmış görünüyor.

FED'DEN ESNEK POLİTİKA SİNYALLERİ

Piyasaların dikkatle takip ettiği bir diğer gelişme ise Amerika Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell'dan geldi. Powell, para politikası konusunda "birçok yolun mümkün olduğunu" belirterek esnek bir yaklaşım sergiledi. Bu açıklama, temmuz ayında olası bir faiz indirimi için kapıyı açık bıraktı. Powell, Fed'in iş gücü piyasasında zayıflık belirtileri ortaya çıkması halinde hızla harekete geçeceğinin altını çizerek ihtiyatlı duruşunu vurguladı. Bu sinyaller, yatırımcıların risk iştahını artırarak gümüş gibi değerli metallere yönelmesine neden oldu.

GÜMÜŞ İÇİN GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL TALEP VE ARZ KISITLAMALARI

Gümüş, aynı zamanda güçlü endüstriyel talep ve devam eden arz kısıtlamalarından da destek bulmaya devam ediyor. Özellikle güneş enerjisi panelleri ve elektronik gibi sektörlerdeki artan kullanım, gümüşe olan talebi yukarı çekiyor. Piyasa analistleri, gümüşün hem değerli bir yatırım aracı hem de sanayide vazgeçilmez bir hammadde olması nedeniyle fiyat hareketlerinde çift yönlü bir dinamik sergilediğini belirtiyor.

Bu ay gümüşün performansı altına kıyasla çok daha dikkat çekici oldu. Haziran ayında yüzde 9 civarında bir artış kaydeden gümüş, altının yüzde 1'in biraz üzerindeki kazancını geride bırakarak yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Gümüşün bu yükseliş trendini sürdürüp sürdürmeyeceği, küresel ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerle şekillenecek.