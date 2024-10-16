Gümüş yükselişini sürdürüyor

Zayıf ABD imalat verileri ve düşen faizler, jeopolitik riskler ortasında gümüşün güvenli liman varlığı olarak cazibesini artırıyor.

Fed'in son dönemde faiz indirimi beklentileri zayıfladı ve bu durum, mevcut yükseliş eğilimine rağmen gümüşün yükseliş momentumunu sınırladı.

Gümüş, Çarşamba günü Asya ticareti sırasında beşinci gün üst üste tırmandı ve troy ons başına yaklaşık 31,59 dolara ulaştı. Değerli metal, Salı günü açıklanan hayal kırıklığı yaratan üretim verilerinin ardından ABD Hazine getirilerinin düşmesiyle yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor.

Getirilerdeki düşüş, özellikle Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliklerin piyasa oynaklığına katkıda bulunmasıyla, gümüşün güvenli liman varlığı olarak cazibesini artırdı. Yatırımcılar ihtiyatlı kalmaya devam ediyor ve potansiyel risklere karşı korunmak için kıymetli madenlere yöneliyor.