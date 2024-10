Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığından

Yayın Tarihi: 07 Ekim 2024 / 00:01

GÜMÜŞHACIKÖY

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

1-İHALE USULÜ; İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 ci Maddesi gereği tahmini muhammen bedelleri üzerinden, Açık Teklif Usulü ile artırım yapılarak, aşağıda belirtilen; Mülkiyeti Belediyemize ait; Artıkabat Mahallesi 55 ada 15 nolu parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında Belediyemiz sınırları içerisinde Tapuda yüzölçümü 3.326,m² alanlı tarlanın, İlçemiz İmirler köyü 0 ada 579 no lu parsel Belediyemize ait olmakta olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Belediyemiz sınırları dışında Tapuda 3.650,00m² alanlı tarlanın, İlçemiz İmirler Köyü 0 ada 577 nolu parselin mülkiyeti Belediyemize ait olmakta olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve Belediyemiz sınırları dışında Tapuda 2.950,00m² alanlı tarlanın, Hacıyahya Mahallesi Eski Belediye Sitesi 586 Ada 7 No lu Parsel 3 Bağımsız bölüm no lu işyeri, Cumara Mahallesi 12 Haziran İş Merkezi (961 ada 22 no lu parsel 11 bağımsız bölüm).de bulunan Çok amaçlı salon/ofis/işyeri belirtilen muhammen bedelleri üzerinden satışı ve iki (2) adet işyeri (büfe), bir(1) adet hamam ve bir (1) adet depo bir yıllık kira bedeli üzerinden beş (5) yıllığına belirtilen kira bedelleri üzerinden; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45nci maddesi uyarınca muhammen bedelleri üzerinden satışı ve iki (2) adet işyeri (büfe), bir(1) adet hamam ve bir (1) adet depo bir yıllık kira bedeli üzerinden beş (5) yıllığına belirtilen kira bedelleri üzerinden işyerinin kira ihalesi yapılacaktır.



2- TAHMİN EDİLEN SATIŞ/ KİRA BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ MİKTARI:



S.N KONUMU / KAPI NO İL/İLÇESİ MAHALLE Tarla m²/İşyeri İHALE SAATİ GEÇİCİ

TEMİNATI TL. TAHMİNİ BEDELİ TL. ŞARTNAME BEDELİ

TL 1 Tarla ArtıkabatMahallesi İstanbul Yolu Kenarı (55 ada 15 no lu parsel) 3.326,00 10:30 119.000,00-TL 3.980.000,000- TL 5.000,00 2 Tarla İmirler Köyü (0 ada 579 no lu parsel) 3.650,00 10:40 18.000.00-TL. 600.000,00-TL.

5.000,00 3 Tarla İmirler Köyü (0 ada 577 no lu parsel) 2.950,00 10:50 17.250,00-TL 575.000,00-TL.

5.000,00 4 İşyeri Hacıyahya Mahallesi Eski Belediye Sitesinde (586 Ada 7 No lu Parsel) 3 Bağımsız Bölüm 11:00 37.500,00-TL. 1.250.000,00TL.

5.000,00 5 Çok amaçlı salon/ofis/işyeri Cumara Mahallesi 12 Haziran Sitesi (961 ada 22 no lu parsel). 11 No lu Bağımsız Bölüm 11:10 89.250,00TL. 2.975.000,00TL.

5.000,00

KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ(BÜFE), HAMAM VE DEPO 6 İşyeri (Hamam) Artıkabat Mahallesi Kemal Paşa Cad. (Yeni Hamam) - 11:20 5.000,00-TL 33.000,00TL - 7 İşyeri Artıkabat Mahallesi İstanbul Caddesi Yöresel Ürünlerde Bulunan 3 No lu İşyeri (Büfe). - 11:30

2.700,00-TL 18.000,00TL - 8 İşyeri Artıkabat Mahallesi İstanbul Caddesi Yöresel Ürünlerde Bulunan 4 No lu İşyeri (Büfe). - 11:40

2.700,00-TL 18.000,00TL - 9 Depo Irgat Mahallesi Gümüş Sokak No:17/A - 11:50

2.700,00TL. 18.000,00TL -

İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı Meclis ve Encümen Toplantı Salonunda 18.10.2024 Cuma günü saat:10.30 da başlanılarak Encümen huzurunda; yukarıda belirtilen üç(3) adet tarlanın, iki(2)adet işyerinin satış ihalesi, iki(2) tane işyeri (büfe)’nin, bir(1) adet Hamamın ve bir(1) adet Deponun kira ihalesi yapılacaktır. İsteklisi çıkmayan; tarla, Hamam, işyerleri ve deponun Pazarlık usulü ile satış/kira ihalesi; 2886 Sayılı Yasanın 51 nci maddesince aynı yer ve saatte 05.11.2024 Salı günü yapılacaktır.

4- İhale Şartnamesi Belediye Gelir Şefliğinde görülebilir.

5- İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI

Hacıyahya Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:3 Gümüşhacıköy-AMASYA

Tel: 0358-717-1004 Fax: 0358-717-1353

6- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

--Nüfus cüzdanı fotokopisi.

--Belediyemize borcu olmadığını gösteren yazı.(Belediyeden alınacak)

--Yerleşim yeri belgesi. (ADNKS)

--Şartname (satışlarda) ödendi makbuzu