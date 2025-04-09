Gümüşhane depremle uyandı (9 Nisan 2025)

AFAD, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde saat 06.09'da, 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydetti.

Deprem Gümüşhane'nin birçok ilçesinde hissedildi. AFAD, depremin derinliğini 5.09 kilometre olarak hesapladı. Yüzeye yakın meydana gelen deprem, sarsıntının daha şiddetli hissedilmesine neden oldu.

İlk bilgilere göre bölgede herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.