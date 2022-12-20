Gümüşhane Kelkit’te icradan satılık dükkan

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Gümüşhane İl, Kelkit İlçe, Büyük cami Mahalle/Köy, 285 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz tek katlı dükkan olarak tapuya kayıtlıdır. Taşınmaz üzerinde Bodrum+ Zemin +1 kattan oluşan 3 katlı 41,91 m2 alanlıdır. Resmi sosyal yapılara yakındır. Ticari önemi bulunan bölgededir. Taşınmazın zemin katı züccaciye dükkanı olarak kullanılmaktadır. Bodrum katı dükkan içerisinden kapakla kapatılmış içten depo olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın üst katında ise ruhsatsız 285 ada 2 ve 3 parsellerin üzerine yapılı dükkan bulunmaktadır. Taşınmaz 3-A yapı grubundadır.

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