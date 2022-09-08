Gümüşhane Merkez’de icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Gümüşhane İl, Merkez İlçe, 186 Ada, 14 Parsel, İnönü Mahallesinde bulunan;1.339,00 m yüzölçümlü taşınmaz arsa niteliğinde olup 33/64 hissesi borçlu adına kayıtlıdır. Taşınmazda yapılan incelemede taşınmazın boş arsa olduğu üzerinde yapı olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz düz eğimli arazi olup içerisinden yol geçmektedir. Ayrıca taşınmazın bir kısmında inşaat yapmak amacıyla temel kazısı yapılmış olduğu görülmüştür. Taşınmazın Gümüşhane-Bayburt karayoluna cepheli konumda, şehir merkezine ise ortalama 1.500 m mesafede olduğu görülmüştür.

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