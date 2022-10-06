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Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü ilaç satın alacak

Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü ilaç satın alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:13
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Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü ilaç satın alacak

Gümüşhane Sağlık Müdürlüğü ilaç satın alacak
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Basın İlan’da “57 Kalem İlaç Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” Denildi.

Adı: 57 Kalem İlaç Alımı

Niteliği, türü ve miktarı: 57 Kalem İlaç Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Kelkit Devlet Hastanesi Şiran Devlet Hastanesi Kürtün Devlet Hastanesi Ecza Depolarına teslim edilecektir.

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 21.10.2022 - 10:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İhaleye katılan istekli Sağlık Bakanlığınca veya Yetkili Kurumlarca verilmiş olan;

1-Ecza Deposu ise “Ecza Deposu Ruhsatnamesi” ni veya

2- İmalatçı (Üretici) veya İthalatçı İse “Ürün İmal (Üretim) ve İthal İzin Belgesi”ni,

yeterlilik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

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