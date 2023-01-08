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Gümüşhane Torul’da icradan satılık bahçe

T.C. Torul Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Gümüşhane Torul ilçesinde 737 m² bahçe mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 10:35
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Gümüşhane Torul’da icradan satılık bahçe

Gümüşhane Torul’da icradan satılık bahçe
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Gümüşhane İli, Torul İlçesi, Harmancık Köyü, 115 Ada, 3 Parsel sayılı taşınmaz tapuda bahçe vasfında olup toprak tekstürü kumlu-killi, toprak derinliği derin(90-+cm)ve organik maddece fakirdir. Taşınmaz üçüncü sınıf tarım arazisi özellikleri göstermekte yani arazi üzerinde iyi bir bitki münavebesi kullanılmak ve uygun ziraat metotları tatbik edilmek suretiyle fazla gelir getiren çapa bitkileri için orta derecede iyi bir arazidir. Orta derecede meyillilik erozyona fazal hassasiyet, fazla ıslaklık, yüzlek toprak, taban taşının varlığı, fazla kumluluk gibi özellikler gösterebilmektedir. Trabzon-Gümüşhane yoluna 65-70 metre mesafede olup tamamı çayır otu ile kaplıdır. Herhangi bir imar ihya işlemi yapmadan işlemeli tarım yapılabilir durumdadır. Taşınmaza komşu olan parsellerin genelinde meyve olarak ceviz, dut, kayısı, kiraz tarla ürünü olarak patates ve fasulye gibi ürünler ekilmektedir. Taşınmazın genel eğimi %5-10 arasındadır. Torul ilçe merkezine 4-4,5km ve Gümüşhane il merkezine 17-17,5 km uzaklıktadır. Taşınmazın yüz ölçümü tapuda 737,35 m2'dir.

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