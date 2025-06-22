Gümüşhane-Trabzon arasında yayla savaşı! Sessiz işgal mi başladı?

Ebuzer YAPAR-Gümüşhane/YENİÇAĞ

Gümüşhane ile Trabzon sınırında bulunan Taşköprü Yaylası’nda yaşandığı iddia edilen gelişmeler, iki şehir arasındaki uzun süredir tartışmalı olan yayla sınırlarını yeniden gündeme taşıdı. Edinilen bilgiye göre, yaylanın “Yeni Yaylanın Dibi” olarak bilinen mevkiinde mera vasfındaki araziler üzerinde kaçak yapılaşma faaliyetleri başladı.

İddiaya göre, Trabzon’un Arsin ilçesinden olduğu öne sürülen bazı siyasi etkisi güçlü isimler, Gümüşhane sınırlarında kalan bu bölgede konteyner kent kurulumu gerçekleştirdi. Halihazırda bölgede 7 ila 8 konteynerin kurulduğu, yeni konteynerler için ise zemin düzeltme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

“BU YAYLA GÜMÜŞHANE SINIRLARI İÇİNDEDİR”

Bölge halkı ise durumdan oldukça rahatsız. Taşköprü Yaylası’nın tamamının Gümüşhane il sınırları içerisinde yer aldığını ifade eden vatandaşlar, kendi yaylalarında yapılaşmaya izin verilmezken, dışardan gelenlerin rahatça yapı kurmasına tepki gösterdi. Özellikle Jandarma tarafından sık sık drone ile denetlenen yaylada, Gümüşhanelilere ait çadırların bile kaldırıldığını, ancak Arsinli grupların faaliyetlerine göz yumulduğunu iddia ettiler.

“GÜMÜŞHANE’NİN YAYLALARI GÖZ GÖRE GÖRE ELDEN GİDİYOR”

Yaşananlara tepki gösteren Gümüşhaneliler şu ifadeleri kullandı:

“Taşköprü Yaylası Gümüşhane’nindir. Ama bugün buralar sessizce parsel parsel satılıyor. Mera vasfındaki alanlar yapılaşmaya açılıyor. Üstelik bu yapılaşmayı yapanlar Gümüşhaneliler değil. Trabzon’un Arsin ilçesinden gelen kişiler, burada konteyner yerleştiriyor. Kimse dur demiyor. Dün Santa Harabeleri sahiplenildi, bugün ise yaylalarımıza göz dikildi. Yarın ne kalacak?”

Vatandaşlar, bu durumun yalnızca arazi meselesi değil; kimlik, aidiyet ve toprak hakkı mücadelesi olduğunun altını çiziyor.

“ÇİFTE STANDART KABUL EDİLEMEZ”

Yaylada herhangi bir yapılaşma veya çadır kurulumu gerçekleştirmek isteyen Gümüşhanelilere müdahale edilirken, Trabzonlu kişilerin konteyner kent kurmasına göz yumulduğu iddiası, çifte standart tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Vatandaşlar, “Eğer bir yapılaşma olacaksa bunu Gümüşhaneli yapsın, dışarıdan kimse kendi siyasi gücüyle bizim topraklarımızda yapı kurmamalı” diyerek tepkilerini dile getirdi.

YETKİLİLERE AÇIK ÇAĞRI: GÜMÜŞHANE BU SESSİZLİĞE DAHA FAZLA TAHAMMÜL EDEMEZ

Gümüşhane halkı, başta Valilik, İl Özel İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü, milletvekilleri ve belediye başkanları olmak üzere tüm yetkilileri göreve çağırdı. Yapılan çağrılar arasında şu sorular öne çıktı:

•Mera statüsünde olan bu alanlar nasıl parsel parsel satılabiliyor?

•Bu yapılaşmaların herhangi bir ruhsatı veya izni var mı?

•Gümüşhane Valiliği ve ilgili kurumlar bu gelişmelerden haberdar mı?

•Sınırları koruma ve yaylaları denetleme yetkisi kimde?

“Bugün Susarsak, Yarın Başka Yaylalar Gidecek”

Bölge halkı son olarak şu mesajı verdi:

“Kürtün’ün Üçtaş köyü elimizden kaydı gitti, Santa Harabeleri sahipsiz kaldı, şimdi Taşköprü Yaylası elden gidiyor. Eğer bugün bu yaylaya sahip çıkılmazsa, yarın sıra başka yerlere gelecek. Gümüşhane artık bu oyunu bozmalıdır. Başka bir ilin siyasi gücü Gümüşhane topraklarında keyfi yapılaşma yapmamalı. Kimse ‘Gümüşhane’nin sahibi var’ demesin; çünkü sessizlik, sahip çıkmamak demektir!”

YAYLADA SESSİZ İŞGAL Mİ VAR?

Gümüşhane’nin gözbebeği yaylaları, yapılaşma baskısı ve komşu illerden gelen müdahalelerle karşı karşıya. Taşköprü Yaylası’nda yaşandığı iddia edilen bu gelişmelerin ardından tüm gözler Gümüşhane’deki idari ve siyasi otoritelere çevrilmiş durumda.

Kamuoyu, Gümüşhane topraklarının korunması, yasal olmayan yapılaşmaların önlenmesi ve adil uygulamaların hayata geçirilmesi konusunda somut adımlar bekliyor.