Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi, geçici olarak itfaiye aracı şoförü olarak 1 personel alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
18 yaşını doldurmuş olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Ünlüpınar beldesinde ikamet ediyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
En az C sınıfı ehliyet
Askerlik belgesi
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği
Yerleşim yeri belgesi
Sigorta hizmet dökümü
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.