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Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi işçi alacak

Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi, geçici olarak itfaiye aracı şoförü olarak 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 19 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 09:12
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Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Gümüşhane Ünlüpınar Belediyesi, geçici olarak itfaiye aracı şoförü olarak 1 personel alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

T.C. vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Ünlüpınar beldesinde ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

En az C sınıfı ehliyet

Askerlik belgesi

Adli sicil kaydı

Nüfus kayıt örneği

Yerleşim yeri belgesi

Sigorta hizmet dökümü

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