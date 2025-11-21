Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nun pansiyonunda öğle yemeğinde dışarıdan sipariş edilen pidelerden yiyen öğrenciler karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadı.

Şikayetlerin artması üzerine okul yönetimi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. 29 öğrenci ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi., Yapılacak tahlillerin sonucuna göre öğrenciler taburcu edilecek.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili başsavcılık tarafından soruşturma başlatılırken, pide ve içeceklerden alınan numuneler incelenecek.

Gümüşhane Valiliği, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 29 öğrenciden 23'ünün taburcu edildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, öğrencilerin bugün saat 16.14'te 112 ambulansları ve ayaktan başvurularla Kelkit Devlet Hastanesi Acil Servisine getirildiği belirtildi. Valilik, öğrencilerin öğle yemeğinde pide ve ayran tükettikten sonra rahatsızlandıklarının ifade edildiğini bildirirken, genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını açıkladı. Tedavi altına alınan 29 öğrenciden 23'ünün saat 19.00 itibarıyla taburcu edildiği, 6 öğrencinin ise müşahede altında tutulmaya devam edildiği kaydedildi.