Gümüşhane'de ana su borusu patladı: Ekipler seferber oldu

Kaynak: İHA

Gümüşhane’de ekipler, yol bakım çalışmaları sırasında şehre su taşıyan boruyu patlattılar. Patlayan borudaki su basınçla birlikte metrelerce yukarı fışkırdı. Ekipler patlayan su borusunu kontrol altına almak için seferber oldular.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde belediye ekipleri tarafından ana su hattı üzerinde yapılan çalışmada boru patladı.

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Patlayan borudan fışkıran suyun boyu apartmanların seviyesine ulaştı. Fışkıran su toprakla birleşince ortaya çıkan çamurlu su hem evlerin dış cephesini kirletti hem de çevrede bulunan dükkan ve iş yerlerinin önünde su birikintisi oluşturdu.

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Esnaf oluşan su birikintilerini temizlerken belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle su kesilerek onarım çalışması başlatıldı.

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Çevredeki vatandaşlardan su borusunun patlamasını gören Abdulbaki Gök, yaptığı açıklamada “Ekipler burada çalışıyordu. Yanlış bir müdahale mi yaptılar ne olduysa su patladı. Binaların çatısına kadar yükseliyordu su. Hemen müdahale edip suyu kestiler. Fazla uzun sürmeden hallettiler” dedi.

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