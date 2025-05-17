Gümüşhane’de bıçaklı dehşet anları! Kadın son anda kurtarıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde bir kişi tarım aletleri dükkanında çıkan bir kadına bıçaklı saldırı girişiminde bulundu. İş yeri sahibi tarafından engellenen olayda şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tarım aletleri satılan iş yerinde meydana geldi. İş yerine gelen M.M., kızı T.Y.'yi bir süredir rahatsız ettiğini öne sürdüğü H.M. ile karşılaştı.

Motosikletten inen H.M., bıçakla M.Y.'nin üzerine yürüdü. Bu sırada iş yerinin önünde bulunan Beytullah Nas, saldırgana müdahalede bulunarak kadının yaralanmasını yaptığı ani hamleyle önledi.

H.M., ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaralama suçundan kaydı bulunan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından gözlem altında tutulmak üzere Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken, saldırı girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gümüşhane’de bıçaklı dehşet anları! Kadın son anda kurtarıldı

Gümüşhane’de bıçaklı dehşet anları! Kadın son anda kurtarıldı

Gümüşhane’de bıçaklı dehşet anları! Kadın son anda kurtarıldı

Gümüşhane’de bıçaklı dehşet anları! Kadın son anda kurtarıldı

Gümüşhane’de bıçaklı dehşet anları! Kadın son anda kurtarıldı

Gümüşhane’de bıçaklı dehşet anları! Kadın son anda kurtarıldı

Gümüşhane’de bıçaklı dehşet anları! Kadın son anda kurtarıldı

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