Gümüşhane’de boru yüklü TIR duvara çarparak devrildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane’de boru yüklü TIR duvara çarparak devrildi

Gümüşhane'de İkisu-Şiran karayolunda kontrolden çıkan boru yüklü TIR istinat duvarına çarptı.

Gümüşhane'de Şiran'dan Torul istikametine ilerleyen İlyas Özdemir (23) yönetimindeki 77 EF 123 plakalı boru yüklü TIR sabah saatlerinde Gülaçar köyü Naldöken mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.

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Kaza nedeniyle devrilen TIR karayolunu ulaşıma kapatırken ağır yaralanan sürücü Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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Kapanan yolun ulaşıma açılması için Jandarma ve Karayolları ekiplerin TIRI ve yola devrilen boruları temizleme çalışmalarının ardından yol tek şeritten ulaşıma açılırken çalışmalar devam ediyor.

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