Gümüşhane'de butik otelde yangın paniği

Düzenleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de butik otelde yangın paniği

Gümüşhane'de bir butik otelde çıkan yangın bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gümüşhane'nin eski yerleşim yerlerinden Süleymaniye Mahallesindeki butik otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğu yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlı bir müdahalede bulunduğunu vurgulayan Vali Baruş, ilk incelemede yangının otelin alt bölümündeki mutfak bölümünden başladığının tahmin edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlk belirlemeye göre itfaiyemizin tespiti elektrik kontağından çıktığı yönünde. Araştırma devam ediyor, olayın meydana geliş nedeni çıkacak. Burada sevindirici nokta herhangi bir vatandaşımızın canına bir zarar gelmemiş olması. Resepsiyon ve mutfak bölümünde hasar oluyor. Burası beton üzerine ahşap giydirme bir otel. Ahşap olması nedeniyle hızlı müdahale edilmesi stratejik öneme sahip. İtfaiyemiz bunu başarmış.”

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